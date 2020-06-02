ZONGULDAK 16 çalışanında virüs çıkan fabrikada üretim yeniden başladı

16 çalışanında virüs çıkan fabrikada üretim yeniden başladıZONGULDAK'ta 16 çalışanında koronavirüs tespit edilen iplik fabrikasında, diğer işçilerin ev izolasyonu sürelerinin dolmasının ardından tekrar üretim başladı.

02.06.2020 13:52 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:58
16 çalışanında virüs çıkan fabrikada üretim yeniden başladı
ZONGULDAK'ta 16 çalışanında koronavirüs tespit edilen iplik fabrikasında, diğer işçilerin ev izolasyonu sürelerinin dolmasının ardından tekrar üretim başladı.
Alaplı'da faaliyet gösteren 800 işçinin çalıştığı iplik fabrikasında 21 Mayıs'ta 3 işçide koronavirüs tespit edildi. 26 Mayıs günü ise Covid- 19 testi pozitif çıkan işçi sayısı 16'ya çıktı. Bu kişilerin 12 yakını da koronavirüse yakalandı. Hastalar, Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, üretime de ara verildi. Fabrikanın diğer işçileri de evde karantinaya alındı.
Diğer işçilerin izolasyon sürelerinin dolmasının ardından, dün itibariyle fabrikada yeniden üretim başladı. İşçilerin düzenli olarak sağlık kontrollerinin yapıldığı bildirildi.
Koronavirüs tespit edilen işçiler ile yakınlarının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. ZONGULDAK 16 çalışanında virüs çıkan fabrikada üretim yeniden başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel, Haber

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