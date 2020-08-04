ZONGULDAK 18 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı

18 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çalıştıkları fındık bahçesinde öğle yemeği sonrası rahatsızlanan 18 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Ereğli'ye bağlı Sarıkaya köyünde bulunan fındık tarlasında çalışan 26 işçi, öğle yemeğinde etli nohut, yoğurt, makarna ve karpuz yedi. Akşam saatlerine doğru 26 işçiden 18'i rahatsızlandı. Rahatsızlanan işçiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.