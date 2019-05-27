ZONGULDAK 2 yaşındaki Ali balkondan düşerek öldü

2 yaşındaki Ali balkondan düşerek öldü
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen 2 yaşındaki Ali Çetin
yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Kepez
Mahallesi Uyuyan Güzel Sokak'ta meydana geldi. Annesi Sevgül Çetin(30) mutfakta olduğu sırada pencereden sarkan 2 yaşındaki Ali Çetin, 6 katlı apartmanın 5'inci katından beton zemine düştü. Çocuğu yerde yatarken görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan minik Ali, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
3 çocuk sahibi Sevgül-Sunalp çiftinin en küçük çocuğu olan Ali Çetin'in ölüm haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri inceleme ekipleri küçük çocuğun düştüğü alanda yaptığı çalışmanın ardından binadan ayrıldı. Cumhuriyet Savcılığı
, Ali Çetin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Kepez
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, Güncel
Kaynak: DHA