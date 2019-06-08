ZONGULDAK 3 ARKADAŞ BİR ARAYA GELİP YAPTIĞI TEKNE SUYA İNDİRİLDİ

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde esnaf Murat Demir(52), daha önce maketini yaptığı gezi teknesini, iki arkadaşıyla birlikte 8 ayda tamamlayarak denize indirdi. Ereğli'de fotoğrafçılık yapan Murat Demir, amatör olarak yaptığı balıkçılığın ardından ilk olarak bir tekne maketi yaptı. Murat Demir, maketi çocukluk arkadaşları Aydın
Akbayrak ve Kubilay Genç
'e gösterdi. 3 arkadaş maketteki tekneyi üretmeye karar verdi. Tekne üretimi hakkında hiçbir bilgileri olmayan 3 arkadaş, yaptıkları araştırmanın ardından 8 ay önce teknenin yapımına başladı. 3 arkadaş, büyük bir özveriyle tamamladıkları teknenin adına 'GAZİ M.K.A? koydu. Kontrplak kompozit ve fiber malzemeden yapılan 3 metre genişliğindeki tekne, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu
'nun da katılımıyla denize indirildi. Vinç ile denize indirilen tekne ile test sürüşü yapıldı. Kaymakam Çorumoğlu, tekneyi yapılışından beri takip ettiğini belirterek, 'Arkadaşlarla teknenin suya indirileceği zaman benimde haberimin olmasını istemiştim. Bugün de denemesini yapıyorlar. İnşallah hayırlı olur. Bir emek sarf ettiler. Uzunca bir zamandır da uğraşıyorlar. Güzel ve şık bir tekne olmuş.ö dedi.
100 BİN LİRA HARCADILAR
8 aylık emeği olan teknesini denize indiren Murat Demir, yıllardır denizle iç içe yaşadığını ve önce maketini yaptığı tekneyi denize indirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Küçük kayığı bulunduğu ancak kendi teknesini yapmak istediğini anlatan Demir, şöyle dedi
'Yıllardır denizle haşır neşiriz. Küçük bir kayığımız var ama onunla çok rahat edemiyorduk. Daha böyle kapsamlı daha kalabalık gidebileceğimiz maliyeti düşük olsun ve kendimiz yapalım dedik. Teknenin yapımı yaklaşık 7-8 ay sürdü. Ancak çok yoğun çalışarak geçirmedik zamanı. Düzenli olarak çalışsak 3 ayda bitirebileceğimiz bir çalışmaydı. Yaklaşık olarak bize maliyeti 100 bin lira civarında oldu.ö dedi.
Kaynak: DHA
Genç
, Murat Demir
, Güncel