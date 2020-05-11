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ZONGULDAK 3'üncü katın penceresinden düşen Abdullah yaralandı

3'üncü katın penceresinden düşen Abdullah yaralandıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 3'üncü kattaki evlerinin mutfak penceresinden beton zemine düşen Abdullah Dinç (3), yaralandı.

11.05.2020 15:36 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:39
3'üncü katın penceresinden düşen Abdullah yaralandı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 3'üncü kattaki evlerinin mutfak penceresinden beton zemine düşen Abdullah Dinç (3), yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, Gülüç beldesinde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede oturan Nilüfer Dinç'in oğlu Abdullah Dinç, iddiaya göre, mutfağın açık olan penceresinden dışarı bakarken düştü. Beton zemine düşmesi sonucu yaralanan Abdullah, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Abdullah Dinç'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Sinir krizi geçiren anne Nilüfer Dinç'i ise yakınları sakinleştirmeye çalıştı. ZONGULDAK 3’üncü katın penceresinden düşen Abdullah yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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