Zonguldak 35 Bin 770 Kişi, İş İçin Başvurdu

Kaynak: DHA

Zonguldak'ta Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na (TTK) alınacak 1000 yer altı üretim işçisi için 7 günde 35 bin 770 kişi başvurdu.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Zonguldak mitinginde TTK'ya ilk etapta 1000, ikinci etapta 500 olmak üzere toplam 1500 yer altı üretim işçisi alımı sözü vermesinin ardından geçen 12 Şubat'ta başlayan başvurular, 18 Şubat 00.00 itibariyle sona erdi. İnternet, ALO 170 hattı ve ilçe ve belde belediyelerden de başvuruların yapılacağı duyurulmasına rağmen ilk gün, İş-Kur önlerinde uzun kuyruklar oluşmuştu.BİN KİŞİLİK İŞÇİ ALIMINA 35 BİN 770 BAŞVURUZonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu, Zonguldak'a 700, Bartın'a 200 ve Karabük'e 100 kontenjanın ayrıldığı işçi alımına toplam 35 bin 770 kişinin başvurduğunu söyledi. Başvuru süresinin sorunsuz bir şekilde sona erdiğini ifade eden Demirsu, şöyle dedi:"Zonguldak için ayrılan 700 kişilik kontenjana 26 bin 119 kişi başvurdu. Bartın için 8 bin 41 kişi olarak belirlenirken, Karabük İçin bu sayı bin 610 olarak belirlenmiştir. Başvurular sonucu oluşan kura listemiz Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanacaktır. Çekilişimizi 2 Mart 2019 tarihinde saat 09.00'da Zonguldak Site Spor Salonu'nda gerçekleştireceğiz. Bartın ve Karabük'te kura çekilişlerimiz aynı anda olacaktır."