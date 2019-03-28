Zonguldak 6 Saat Arayla Vefat Eden Yaşlı Çift, Yan Yana Toprağa Verildi

Zonguldak
'ta 6 saat arayla vefat eden Reyhan Şakir(81) ile Osman Şakir (86) çiftinin cenazeleri yan yana toprağa verildi.
On Temmuz Mahallesi'nde yaşayan Reyhan Şakir dün akşam saat 22.00 sıralarında evinde rahatsızlandı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Reyhan Şakir, solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Ereğli ilçesindeki özel hastanede tedavi yaklaşık 1 aydır tedavi gören eşi Osman Şakir'in de aynı saatlerde kalbi durdu. Osman Şakir'in kalbi, doktorların müdahalesi sonucu tekrar çalıştırıldı. Osman Şakir, saat 04.00 sıralarında ise hayatını kaybetti. 60 yıldır evli oldukları öğrenilen yaşlı çiftin yakınları iki acı haberle üzüntü yaşadı.
YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Reyhan ve Osman Şakir çifti, bugün öğle namazının ardından On Temmuz Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası yan yana toprağa verildi. Çiftin oğlu Hüseyin Şakir, babası ve annesini birkaç saat arayla kaybettiklerini anlatarak, "1 ay önce yoğun bakıma yattı babam. Yoğun bakıma yatması nedeniyle annem üzülüyordu. En son cumartesi günü ablamın eşi rahatsızdı. Annem orada biraz fenalaşmıştı. Dün acile getirdik ambulansla. Solunumu durdu. Doktorun çabasına rağmen kurtaramadık. Saat 22.30 gibi rahmetli olduğu söylendi. Sabaha karşıda babamın rahmetli olduğu haberi geldi." dedi.
Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Zonguldak, Güncel
Kaynak: DHA