ZONGULDAK 8 KÖYLÜ KADIN BİR ARAYA GELİP KURDUĞU KOOPERATİFİN ÜNÜ İLÇEYİ AŞTI

Kaynak: DHA

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde 2010 yılında 8 kadının bir araya gelerek bahçelerinde yetiştirdikleri sebze ve meyveleri satabilmek amacıyla kurduğu kooperatif, bugün 25 kişiye istihdam, 150 kişiye de para kazandırıyor. Güneş enerjisi sitemiyle, üretim yaptıkları eski köy okulunun elektriğini de üretmeye başlayan kooperatifin başkanı Saniye Uysal , 'Birkaç sene önce buraya gelerek kendi parasını kazanmaya çalışan bir kadında şimdi çok büyük değişiklikler görünüyor. En önemlisi öz güvenlerini kazanıyorlar. Talep çok güzel. İl dışına sürekli ürün gönderiyoruzö dedi.Devrek Halk Eğitim Merkezi'nde dikiş eğitmeni olarak çalıştıktan sonra emekliye ayrılan evli ve 1 çocuk annesi 53 yaşındaki Saniye Uysal, 2010 yılında 7 köylü kadınla birlikte Devrek Merkez, Dedeoğlu ve Çolakpehlivan Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni kurdu. Kadınların, bahçelerinde yetiştirdikleri sebze ve meyveleri satabilmek amacıyla kurulan kooperatif, talep artınca yöresel ürünleri de üretip satmaya başladı. Tamamı köylü kadınların çalıştığı kooperatifte sebze, meyve, reçel gibi ürünlerin yanında, Devrek ekmeği, beyaz baklava, gözleme, köy makarnası, tarhana gibi yöresel ürünlerde üretilip satılıyor. Dedeoğlu köyünde atıl durumda bulunan eski köy okulunda ve ilçe merkezinde kiralayıp mutfağa dönüştürdükleri binada her gün bir araya gelen kadınlar, elleriyle açtıkları hamurları fırında yine kendileri pişirip ambalajlayarak, dükkanda ve internetten 'Devrek Güneşi' markası adı altında satışa sunuyor. Ayrıca il dışındaki müşterilerine de kargoyla ürün gönderiyor.ÜNLERİ İLÇEYİ AŞTIBirbirinden güzel ürünleri müşteriyle buluşturan kadınların ünü ise ilçeyi aştı. İl dışındaki market ve otellerde kooperatiften düzenli olarak ürün almaya başladı. Saniye Uysal, sebze ve meyve satmak için çıktıkları yolda şimdi kaybolmaya yüz tutmuş olan yöresel unlu mamulleri de yeniden rağbet gören ürünler arasına soktukları için mutlu olduklarını söyledi. Siparişlere yetişemediklerini ifade eden Uysal, öÇiftçinin sütünü, sebzelerini, meyvelerini alıyoruz. Civar köylerden ürünler alıyoruz. Aktif 5 sigortalımız var. Günlük yevmiyeli çalışanlarımız var. Ürünler oturdu. Talep çok güzel. İl dışına sürekli ürün gönderiyoruz. Müşteri sıkıntımız yok. Tarhana, erişte, reçeller ve makarna çıkartıyoruz. Devrek ekmeği gibi unlu mamullerimiz var. Baklavalarımız var. 240 dönüm buğday ektik. Bu yıl onun hasadını alacağız. Değirmende öğütüp kendi hammaddemizi kendimiz üretmiş olacağız. Üretilen ürün her şeyiyle kadınların elinden çıkmış olacak. Buranın meşhur meyvesi kızılcık. Kızılcığın tarhanasından marmelatine kadar katma değer sağlıyoruz.ö dedi.25 KİŞİYE İSTİHDAM, TOPLAM 150 KÖYLÜYE PARA KAZANDIRIYORUZSaniye Uysal, kooperatifin aktif olarak ortalama 25 kadına istihdam sağladığını söyledi. Köylerdeki çiftçilerden topladıkları ürünlerle toplam 150 kişinin kooperatif sayesinde para kazandığını anlatan Saniye Uysal şöyle dediöBurası kadınlara da çok önemli katkılarda bulunuyor. Birkaç sene önce buraya gelerek kendi parasını kazanmaya çalışan bir kadında şimdi çok değişiklikler oluyor. En önemlisi öz güvenlerini kazanıyorlar. Üretmekten aldıkları mutluluk onlara çok olumlu katkıda bulunuyor. 2018 yılında BAKKA'ya bir proje hazırladık. Eylül ayından itibaren projeye başladık ve şu an bitti. Güneş enerjisi sistemiyle, temiz enerjiyle üretim yerimizin enerjisini elde edeceğiz. Kendi hammaddemizi kendimiz üreteceğiz. Bunun yanında enerjimizi de kendimiz üreteceğiz.ÇALIŞAN KADINLAR MUTLU5 yıldır kooperatifte çalışan Behiye Keklik, 2 çocuğunun eğitimine çalışarak kazandığı para ile katkıda bulunduğunu söyledi. İlk defa kooperatifte çalışmaya başladığını anlatan Behiye Keklik, 'Kooperatif olarak bir kadının rahatça çalışabileceği yer burası. Aynı zamanda sosyalleşiyoruz burada. Hep birlikte üretim yapıyoruz. Bunun yanında ekonomimize katkıda bulunuyoruz. Çalışmak insan hayatına çok olumlu katkıları oluyor. Bütün arkadaşlar için de öyle olduğunu düşünüyorum.ö diye konuştu. Nurten Acar da 4 yıl önce kooperatifle tanıştığını anlatarak, 'Önceden hiçbir işe girmemiştim. Şu an çok mutluyum. Buradan kazandığımla bütün ihtiyaçlarımı görüyorum. İlk kazandığım parayla evime yağ almıştım. O zaman çok sevinmiştim.ö dedi.