Haberler » Güncel » Zonguldak 990 uyuşturucu hapla yakalandı - Haber

Zonguldak 990 uyuşturucu hapla yakalandı

990 uyuşturucu hapla yakalandıZonguldak'ın Ereğli ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 990 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

20.11.2019 19:24 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:26
990 uyuşturucu hapla yakalandı
'ın Ereğli ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 990 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Daha önce de uyuşturucu madde ile yakalanan M.O., gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, takibe aldığı M.O. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 990 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.
5 yıl önce Emniyet Müdürlüğü'nün önündeki park halindeki araçta yapılan aramada davulun içinde uyuşturucu madde ele geçirildiği, tutuklanan M.O.'nun cezasını tamamladıktan sonra tahliye edildiği belirtildi.
M.O. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zonguldak 990 uyuşturucu hapla yakalandı

Zonguldak, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
00:44 Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
00:42 Tokat'da otomobil bariyere çarptı 1 ölü, 3 yaralı
00:40 Dayısı tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı
00:37 GALATA KULESİ VE FSM KÖPRÜSÜ DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ'NDE MAVİ RENKLE IŞIKLANDIRILDI (2)
00:37 ABD Büyükelçiliği'nden İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili açıklama: Üzüntü duyduk
23:28 Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin
22:48 Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı
22:22 Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı
22:06 Mehmet Metiner'den "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu algı operasyonu yapıyor
21.11.2019 00:45:39