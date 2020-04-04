Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Zonguldak'a giriş ve çıkışlara izin verilmiyor

Zonguldak'a giriş ve çıkışlara izin verilmiyor Zonguldak'da Koronavirüs tedbirleri kapsamında il girişinde istisnai durumlar haricinde durdurulmasına yönelik kararın ardından polis ve jandarma oluşturduğu kontrol noktasında izin belgesi olmayan araçları geri çeviriyor.

04.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:00
Zonguldak 'a giriş ve çıkışlara izin verilmiyor
ZONGULDAK - Zonguldak'da Koronavirüs tedbirleri kapsamında il girişinde istisnai durumlar haricinde durdurulmasına yönelik kararın ardından polis ve jandarma oluşturduğu kontrol noktasında izin belgesi olmayan araçları geri çeviriyor.
Zonguldak Alaplı ilçesinde polis ve jandarma kontrol noktalarında durdurulan otomobillerdeki kişilerin ikametleri soruldu. Başka illerde ikamet edenlerin geçişine ekipler izin vermezken, araçlar geri döndürüldü.
Gece 00.00'dan itibarı ile başlayan uygulamada ise, bir çok sürücünün durumdan haberdar olmadıklarını söylemesi dikkat çekti. Emniyet ekipleri gelen genelgeyi vatandaşlara okuyarak 30 büyük şehre giriş ve çıkışların yasaklandığını belirtti. Kilometrelerce yol gelen bazı sürücüler geldikleri gibi geri döndü. Zonguldak’a giriş ve çıkışlara izin verilmiyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Zonguldak, Jandarma, Polis, Güncel

Haberin Videosu :

Zonguldak'a giriş ve çıkışlara izin verilmiyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Zonguldak'a giriş ve çıkışlara izin verilmiyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Kovid-19 kabusu İngiltere’de de sürüyor! Bir günde 708 kişi can verdi Haberler
Kovid-19 kabusu İngiltere'de de sürüyor! Bir günde 708 kişi can verdi
Yasağa uymayan 20 yaş altı iki gence ceza! İşte ödeyecekleri meblağ Haberler
Yasağa uymayan 20 yaş altı iki gence ceza! İşte ödeyecekleri meblağ
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump’ın son çıkışına kimse anlam veremedi Haberler
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'ın son çıkışına kimse anlam veremedi
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk şehir içi toplu ulaşım yasağı geldi Haberler
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk şehir içi toplu ulaşım yasağı geldi
CHP’li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü Haberler
CHP'li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü
İhtiyaç sahipleri rahatlayacak! Mansur Yavaş’tan hayırseverlere çağrı Haberler
İhtiyaç sahipleri rahatlayacak! Mansur Yavaş'tan hayırseverlere çağrı
Bakan Koca, ’Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
İstanbul’a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi Haberler
İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:24: Iğdır'da kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, yaşlı ve engelliler için yollarda - Haber 16:24: Edirne'de 94 yaşındaki Şahsine Tüfekçi'nin maaşını, kaymakam evine giderek verdi - Haber 16:24: Kırşehir ile Nevşehir'de ana cadde ve sokaklar dezenfekte edildi - Haber 16:23: Tekirdağ'da toplu taşıma araçlarına binenlere maske dağıtılıyor - Haber 16:23: MUĞLA Eski günlerdeki gibi sepet sarkıtılıyor - Haber 15:49: Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu - Haber 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı - Haber 15:08: Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı - Magazin 14:56: Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi - Haber 14:38: Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi - Haber 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu - Haber 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı - Haberler