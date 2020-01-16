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Zonguldak'a şehit ateşi düştü

Zonguldak'a şehit ateşi düştüHAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan 2 askerden Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi'nin (25) Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler köyündeki ailesine acı haber verildi.

16.01.2020 08:50 | Son Güncelleme: 16.01.2020 08:53
'a şehit ateşi düştü
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan 2 askerden Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi'nin (25) Zonguldak'ın ilçesine bağlı Dereköseler köyündeki ailesine acı verildi. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi'nin şehadet haberi, Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler köyü Miyanyediler Mahallesi'nde oturan, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli maden işçisi baba Satılmış, anne Naciye Miyanyedi ve kardeşi Nazmi Miyanyedi'ye (18), Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun ve askeri yetkililer tarafından verildi. Oğlunun şehit haberini alan Satılmış Miyanyedi gözyaşlarını tutamadı. Satılmış Miyanyedi'yi köylüler teselli etmeye çalıştı. Anne Naciye Satılmış da acı haberle gözyaşlarına boğuldu.
Şehit Sait Miyanyedi'nin evine Türk bayrağı asılırken, yakınları taziyeye geldi. Sait Miyanyedi'nin 5 yıldır Sözleşmeli Er olarak Hakkari'nin Çukurca görev yaptığı öğrenildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Gürkay GÜNDOĞAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA) -
Zonguldak'a şehit ateşi düştü

Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Kaynak: DHA


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