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ZONGULDAK Alaplı'ya gelenlerin ateşi ölçülüyor

Alaplı'ya gelenlerin ateşi ölçülüyorZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri uygulama yaparak kente girenlerin ateşini ölçüyor.

30.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:51
ZONGULDAK Alaplı'ya gelenlerin ateşi ölçülüyor
Alaplı 'ya gelenlerin ateşi ölçülüyor
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri uygulama yaparak kente girenlerin ateşini ölçüyor.
İstanbul Karayolu'nun Alaplı girişinde koronavirüs önlemleri kapsamında jandarma ve polis ekipleri, giriş yapan araçları durduruyor. Ekipler, sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçerken, gerekmedikçe dışarı çıkılmaması uyarısında bulunuyor. Kentin giriş çıkışlarını 24 saat kontrol altında tutan güvenlik güçleri, köyleri de kontrol ederek şehir dışından gelenleri kayıt altına alıyor. Ekipler, şehir dışından gelenleri 14 günlük karantina süresine uymaları için uyarıyor.
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Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Jandarma, Alaplı, Polis, Güncel
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