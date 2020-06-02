ZONGULDAK Ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, ambulans ile çarpışan otomobilin sürücüsü Zekeriya Duyar(44) hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

02.06.2020 17:40 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:45
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, ambulans ile çarpışan otomobilin sürücüsü Zekeriya Duyar(44) hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Kozlu ilçesi Fatih Sitesi Mahallesi kavşağında meydana geldi. Hasta almaya giden 67 AJ 695 plakalı ambulans ile Zekeriya Duyar yönetimindeki 67 ED 148 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Zekeriya Duyar ve eşi Safiye Duyar (41) yaralandı. Ambulansta bulunan sağlık görevlileri ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu gelen başka bir ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Zekeriya Duyar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Eşi Safiye Duyar'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Zekeriya Duyar'ın Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. ZONGULDAK Ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Güncel, Haber

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