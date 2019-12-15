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Zonguldak anne ve kızı önce denedi sonra çaldı

Anne ve kızı önce denedi sonra çaldıZonguldak'ta iki mağazada önce kıyafetleri deneyen N.A. ve kızı B.T.,, beğendiklerinin alarm kilitlerini kırıp, çantalarına attı.

15.12.2019 18:17 | Son Güncelleme: 15.12.2019 18:20
ve kızı önce denedi sonra çaldı
'ta iki mağazada önce kıyafetleri deneyen N.A. ve kızı B.T.,, beğendiklerinin alarm kilitlerini kırıp, çantalarına attı. Hırsızlık anbean güvenlik kameralarınca görüntülenirken, polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alınan anne ve kızı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, dün öğlen saatlerinde Ereğli ilçesinde iki giyim mağazasında meydana geldi. Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'ndeki mağazaya giren N.A. (51) ile kızı B.T. (31), 11 kıyafetin alarm kilitlerini kırıp, yanlarında getirdikleri poşete ve bebek arabasına doldurdu. Mağazadan çıkan ikili, aynı caddedeki ikinci mağazaya girdi. Anne ve kızı, 9 parça kıyafeti alıp buradan da ayrıldı. 2 mağazanın da çalışanlarının durumdan şüphelenmesi üzerine güvenlik kamera kayıtlarını incelenince anne ve kızının hırsızlık yaptığı tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Görüntüleri inceleyen polis, N.A. ile kızı B.T.'nin gittiği adresi belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla 2 şüpheli, gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan N.A. ve B.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
HIRSIZLIK ANI ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINDA
Anne ve kızın hırsızlık yaptıkları anlar iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin aldıkları kıyafetleri bebek arabasına koyduktan sonra iş yerinden ayrıldıkları görülüyor.
Zonguldak anne ve kızı önce denedi sonra çaldı

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Kaynak: DHA


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