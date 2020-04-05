Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ZONGULDAK Araç giriş ve çıkışı kısıtlanan Zonguldak'ta caddeler boşaldı

Araç giriş ve çıkışı kısıtlanan Zonguldak'ta caddeler boşaldıZONGULDAK'ta, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında kent merkezi sessizliğe bürünürken, caddeler boşaldı.

05.04.2020 13:41 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:45
Araç giriş ve çıkışı kısıtlanan Zonguldak 'ta caddeler boşaldı
ZONGULDAK'ta, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında kent merkezi sessizliğe bürünürken, caddeler boşaldı. Polis , vatandaşları evlerinde kalmaları yönünde uyardı.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinin ardından 30 büyükşehir ile birlikte araç giriş ve çıkışlarına kapatılan Zonguldak'ta, polis ve jandarmanın çalışmaları sürüyor. Polis ve jandarma ekipleri, kentin İstanbul ve Ankara karayollarındaki il sınırlarını geçişlere kapattı. Ayrıca Bartın istikametinden köy girişlerinde de jandarma ekipleri önlem aldı. Ekipler, araçların geçişine izin vermedi. İkametgahı Zonguldak'ta bulunan araç sürücülerinin geçişlerine ise izin verildi. Sürücülerin ateşleri ölçülerek zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarıldı.
CADDELER BOŞALDI
Alınan tedbirler kapsamında kent merkezi de sessizliğe büründü. Kentin en işlek caddesi Gazipaşa'nın boşaldığı görüldü. Polis ekipleri, dışarıda gördükleri kişileri de sık sık evlerine gitmeleri konusunda uyardı. ZONGULDAK Araç giriş ve çıkışı kısıtlanan Zonguldak’ta caddeler boşaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Polis, Araç, Güncel

Haberin Videosu :

ZONGULDAK Araç giriş ve çıkışı kısıtlanan Zonguldak'ta caddeler boşaldı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››ZONGULDAK Araç giriş ve çıkışı kısıtlanan Zonguldak'ta caddeler boşaldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Petekkaya’dan İmamoğlu’nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz Haberler
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
Belediye Başkanı tütsü yaktırıp ’Koronavirüsü def edecek’ dedi Haberler
Belediye Başkanı tütsü yaktırıp "Koronavirüsü def edecek" dedi
’Koronanın tedavisinde en etkili ilaç’ Türkiye’de üretilmeye başlandı Haberler
'Koronanın tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye’de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla Haberler
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi Haberler
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı Haberler
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç Haberler
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

15:19: Daday'da pazar yerinde demir bariyerli korona virüs önlemi - Haber 15:18: Bolvadin ve Emirdağ cezaevlerinde korona virüs önlemleri arttırıldı - Haber 15:18: Askıda ekmek kampanyası ile "Biz bize yeteriz" dediler - Haber 15:18: İZMİR Buca'da pazaryerlerinde 'koronavirüs' önlemleri tam gaz - Haber 15:18: Adana'da pamuk yağı fabrikasında yangın-2 - Haber 15:07: Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz - Magazin 14:47: 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı - Haberler 14:15: Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek - Haber 12:39: Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi - Haber 12:28: Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor - Haber 11:50: Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti - Haber 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber