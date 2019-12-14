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Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı

Zonguldak'ta boyattığı otomobilin renk tonunu beğenmeyen araç sahibi, arkadaşlarıyla tamirhaneyi bastı. Çıkan tartışmada araç sahibi ve arkadaşlarının ateş etmesi sonucu tamirhane sahibi ve kardeşi silahla, bir kişi de darp edilerek başından yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14.12.2019 18:47 | Son Güncelleme: 14.12.2019 18:56

'ta boyattığı otomobilin renk tonunu beğenmeyen araç sahibi, arkadaşlarıyla tamirhaneyi bastı. Çıkan kavgada, tamirhanenin sahibi ve kardeşi silahla, bir kişi de darp edilerek yaralandı.

3 KİŞİ YARALANDI

Olay, saat 17.00 sıralarında Çınartepe Mahallesi'nde bulunan Karaelmas Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilini boyatan ismi öğrenilemeyen bir kişi, boyanın renk tonunu beğenmedi. Tamirhane sahibiyle tartışan kişi, bugün arkadaşlarıyla sanayi sitesine geldi. Çıkan tartışmada, araç sahibi ve arkadaşlarının silahla ateş etmesi sonucu tamirhane sahibi Cihat Gülle sol bacağından, kardeşi Cihat Gülle sol omzundan yaralandı. Cihat Gülle'nin oğlu Çağan Gülle ise darp edilmesi sonucu başından yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralılar, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayın ardından araçlarıyla kaçan ve 6 kişi olduğu öğrenilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı

Zonguldak, Güncel

Kaynak: DHA


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