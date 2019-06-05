ZONGULDAK ARAZİ KAVGASINDA KARDEŞİ VE YEĞENİNİ BIÇAKLADI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki kardeş birbirine girdi. Sopa ve bıçakların kullandığı kavgada, S.S. kardeşi ve yeğenini bıçaklayarak yaraladı.
Olay, öğle saatlerinde Ereğli'ye bağlı Doğancılar köyünde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığından dolayı husumet bulunan S.S.(57) ile kardeşi N.S.(55) ve N.S.'nin oğlu E.S.(20) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda S.S., sopa darbeleriyle hafif yaralandı. S.S. evden aldığı bıçakla N.S. ile E.S.'ye saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan N.S. ve E.S. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. N.S. aldığı bıçak yarasıyla ağır yaralanırken, E.S.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma
, S.S.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
Güncel