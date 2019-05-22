Zonguldak Ardahan'da Taş Ocağındaki Patlamada Ölen İşçi Toprağa Verildi

Ardahan
'da taş ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Taner Sarıvaz(21), Zonguldak
'ın Devrek
ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.
Ardahan'ın Çataldere Köyü'ndeki taş ocağında 12 Mayıs günü meydana gelen patlamada, Selçuk
Yazgan, Adem Demirci
, Murat Çetin
ve Taner Sarıvaz yaralandı. Erzurum
'da tedaviye alınan işçilerden Selçuk Yazgan cumartesi, Murat Çetin ise pazar günü yaşamını yitirdi. İşçilerden Taner Sarıvaz da dün sabah saatlerinde hayata veda etti.
Selçuk Yazgan ile Murat Çetin Zonguldak'ın Kozlu
ilçesinde toprağa verilirken, Taner Sarıvaz'ın cenazesi ise bugün Devrek ilçesine bağlı Kabaca Köyü'ne getirildi. Sarıvaz, köy camiinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.
3'ü ölen işçilerin ekip olarak maden ve taş ocaklarında patlatma işi yaptıkları, olayın yaşandığı taş ocağıyla da 3 günlük çalışma için anlaştıkları öğrenildi. Acı olayın, ikinci günde dinamit patlatma sırasında yaşandığı bildirildi.
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Kaynak: DHA