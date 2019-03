Zonguldak Atık Malzemelerle Üretilen Oyuncaklarla Çocukları Mutlu Ediyorlar

Kaynak: DHA

Atık malzemelerle üretilen oyuncaklarla çocukları mutlu ediyorlar Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Ahşap Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 2 yıl önce başlatılan 'Ahşap oyuncak model tasarımı projesi' kapsamında atık malzemelerden bugüne kadar üretilen 4 bin 800 ahşap oyuncak, sevgi evleri ve şehit çocuklarına ücretsiz gönderildi. Çocukların zeka ve beceri gelişimine katkı sağlayacak şekilde tasarlanan ahşap oyuncaklar, öğretim görevlileri, teknik personel ve öğrencilerin ellerinde hayat buluyor.BEÜ tarafından Çaycuma Meslek Yüksek Okulu'nda 2 yıl önce Ahşap Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Ardından başlatılan 'Ahşap Oyuncak Model Tasarımı ve Üretimi Projesi' kapsamında doğal ahşap malzemeler kullanılarak, ahşap oyuncak ve zeka geliştirici materyallerin tasarım ve üretimi yapılmaya başlandı. Proje kapsamında organize sanayi bölgesindeki fabrikalardan atık ahşap malzemeler toplanarak geri dönüşümleri sağlandı. Çocukların zeka ve beceri gelişimine katkı sağlayacak şekilde tasarlanan ahşap oyuncaklar, öğretim görevlileri, teknik personel ve öğrencilerin ellerinde hayat buldu. Bugüne kadar yapılan birbirinden güzel 4 bin 800 ahşap oyuncak, sevgi evlerindeki kalan çocuklara ve şehit ailelerinin çocuklarına ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği okullara ücretsiz dağıtıldı.ATIK MALZEMELER OYUNCAĞA DÖNÜŞÜYORBEÜ Çaycuma Meslek Yüksekokulu Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü öğretim görevlisi Hakan Çetin , proje ile birlikte üretilen 4 bin 800 ahşap oyuncağı sevgi evlerindeki ve şehit ailelerinin çocukları ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın talep ettiği okullarda çocuklarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Okul sıraları,ve fabrikalarda çıkan ahşap atıkları oyuncaklara dönüştürdüklerini anlatan Hakan Çetin, şöyle dedi Mobilya sektöründeki atıkları biz burada oyuncaklara dönüştürüyoruz. Üniversitemizin verdiği destekle üretilen oyuncaklar şehit çocuklarına, sevgi evlerine ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca çeşitli okullara dağıtıldı. Zeka oyuncakları, araçlar, trenler, uçak gibi oyuncaklarımız var. Çocuklar bu oyuncaklarla oynadıklarında hem malzemeyi tanımış oluyorlar. İçinde kimyasal barındırmadığı için bu oyuncaklar çok önemli. Oyuncakları ilettiğimiz her yerden geri dönüşler çok olumlu geldi. Bizim için önemli olan çocuklarımızı mutlu etmek. Biz bunu yaptığımız için çok mutluyuz. Ayrıca ulusal ve uluslararası fuarlarda bu oyuncakları, projemizi de tanıtıyoruz.PROJEYE KATKI VERENLERDE MUTLUTekniker Soner Mantarcı atıkları organize sanayi bölgesinde ki fabrikalardan topladıklarını ayrıca okuldaki sıra gibi atık ahşap malzemeleri de oyuncaklara dönüştürdüklerini söyledi.Öğrencilerden Emre Yeni projeye katılmaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek, Burada yapılan oyuncakların şehit ailelerinin çocuklarına, kimsesiz çocuklara gitmesi bizi mutlu ediyor. Burada bu oyuncakları yaparken çok mutlu oluyoruz. Onları ne kadar mutlu edersek bizde mutlu oluyoruz. Burada her yaştan her çocuğa oyuncakları yapıyoruz. dedi.Öğrenci Esma Çıtak ise çocukları mutlu edeceklerini bilerek oyuncak üretimine katkı sağlamanın kendilerini sevindirdiklerini anlatarak, Bu projede hem dersimizi yapıyoruz ve bu sayede bir şeyler öğreniyoruz. Ancak bu proje bizi hayata hazırlama konusunda çok şey katıyor. Çok önemli bir proje. Bu projede bulunmaktan çok mutluyuz. diye konuştu.