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ZONGULDAK ATV'den düşen yaşlı adam yaralandı

ATV'den düşen yaşlı adam yaralandıZonguldak'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen ATV'nin sürücüsü Muzaffer Ünlü (85) ağır yaralandı.

17.08.2019 21:21
ZONGULDAK ATV'den düşen yaşlı adam yaralandı
ATV'den düşen yaşlı adam yaralandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen ATV'nin sürücüsü Muzaffer Ünlü (85) ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Muzaffer Ünlü, kullandığı ATV'nin kontrolünü kaybederek köprü girişinde düştü. Başını beton zemine düşerek ağır yaralanan Muzaffer Ünlü'ye sağlık ekiplerini müdahalede bulundu. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muzaffer Ünlü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Plakası ve ruhsatı olmayan ATV polis ekipleri tarafından otoparka çekildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)
ZONGULDAK ATV'den düşen yaşlı adam yaralandı

Zonguldak, Güncel

Kaynak: DHA

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