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Zonguldak baba ve oğlu bir günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı

Baba ve oğlu bir günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadıZONGULDAK'ta görme engelli Mustafa Kayıkçı(44), zeka geriliği bulunan oğlu Enes Kayıkçı(17) ile birlikte bir günlüğüne asker olmanın mutluluğunu yaşadı.

04.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:09
Baba ve oğlu bir günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı
ZONGULDAK'ta görme engelli Mustafa Kayıkçı(44), zeka geriliği bulunan oğlu Enes Kayıkçı(17) ile birlikte bir günlüğüne asker olmanın mutluluğunu yaşadı. Yıllardır bu anı beklediğini ifade eden Mustafa Kayıkçı, Ben bugüne kadarki törenlere katılmadım. Oğlumu bekledim ve birlikte teskere aldık dedi.
Sabah erken saatte İl Jandarma Komutanlığı'na teslim olan 14 engelli birey, askerler tarafından davul ve zurnayla karşılandı. İzmir Marşıyla kışlaya giriş yapan engelli bireyler bir gün boyunca asker olmanın sevincini yaşadı. Ardından engelli vatandaşlar için sosyal tesislerde temsili askerlik yemin töreni düzenlendi. Törende üniforma giyen 14 engelli birey, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı ile silah üzerine ellerini koyarak yemin etti. Engelli askerlere daha sonra terhis belgeleri verildi. Törende en çok ilgiyi ise görme engelli Mustafa Kayıkçı(43) ile zeka geriliği rahatsızlığı bulunan Enes Kayıkçı gördü. Baba ve oğlu birlikte yemin ederek terhis belgelerini aldı.
Mutluluğunu ailesiyle paylaşan Mustafa Kayıkçı, oğluyla birlikte yemin etmek için uzun yıllar beklediğini söyledi. Çok anlamlı bir gün yaşadığını ifade eden Mustafa Kayıkçı, Ben bunu 25 yıl önce yapabilirdim ama ben beklemek istedim. Bugüne kadarki törenlere katılmadım. Oğlumu bekledim ve birlikte teskere aldık. Biz askerliğe elverişli değiliz ama bizimde ailemiz var. Gönlümüzde zaten askerlik. Biz her ne kadar askerlik yapamıyorsak da bugün askere alsınlar kesinlikle giderim. dedi. Enes Kayıkçı da bir günde olsa askerlik yaptığı çok mutlu olduğunu söyledi.
Zonguldak baba ve oğlu bir günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı

Güncel

Kaynak: DHA


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