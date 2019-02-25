Zonguldak Bademcik Ameliyatından 1 Gün Sonra Öldü

Kaynak: DHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bademcik ameliyatı olduktan bir gün sonra hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eren Akalın'ın ailesi, çocuklarının ölümünde ihmal olduğunu iddia ederek hastane ve sorumlu doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu.Ereğli Danışmentli köyünde yaşayan Ebru Akalın (27) ve İstanbul Havalimanı'nda çalışan Cüneyt Akalın (30) çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü 5 yaşındaki Eren Akalın, 12 Şubat Salı günü Ereğli Devlet Hastanesi'nde bademcik ameliyatı oldu. Eren Akalın, 1 saat süren ameliyatın ardından odasına alındı. Çarşamba sabahı taburcu edilen Eren Akalın, gece köydeki evlerinde fenalaştı. Ailesi tarafından aynı hastanenin acil servisine götürülen Eren Akalın, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ebru ve Cüneyt Akalın çifti, acil serviste aldıkları acı haberle yıkıldı.ÖLÜM NEDENİ RAPORDA ORTAYA ÇIKACAKCumhuriyet Savcısı, Eren Akalın'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yaptı. Eren Akalın, 14 Şubat'ta Danışmentli köyü aile mezarlığında toprağa verildi. Oğlunun mezarını ziyaret eden anne Ebru Akalın, çocuğunun ölümünün ameliyatla ilgili olduğunu düşündüklerini söyledi. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek hastane ve sorumlu doktorlar hakkında şikayetçi olduklarını anlatan Ebru Akalın, Bize gün verdiler. Pazartesi hastaneye yattık. Salı sabahı saat 08.55'de ameliyata girdik. Saat 09.50 de çıktık. Bizi bir gün sonra saatimiz dolmadan 08.30'da çıkarttılar. Eve geldik. Aynı gece çocuğum fenalaştı. Ben herkesi kaldırdım evde. Çocuğumu acile götürdüm. Zaten çocuğum yolda canını verdi. Nefesi kesildi benim çocuğumun. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Götüremedim, yetiştiremedim çocuğumu diyerek gözyaşlarına boğuldu.OĞLUNUN ÖLÜMÜNÜ ÇALIŞIRKEN ALDIBaba Cüneyt Akalın oğlunun ölüm haberini İstanbul'da çalıştığı iş yerinde aldığını söyledi. Oğlunun ölüm haberiyle şok olduğunu ifade eden Cüneyt Akalın, şöyle dediSabaha karşı haber geldi. Apar topar valizlerimi topladılar. İstanbul 3. Havalimanında çalışmaya gitmiştim. Çocuğum sağ iken gittim, öldüğünü öğrendim geri geldim. Basit bir ameliyat olduğunu düşünüyorduk. Ölümü bizi yıktı. Sorumlular hakkında şikayetçiyiz. İhmal olduğunu düşünüyoruz.'SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'Ebru Akalın'ın babası Hüseyin Güney de torunun hiçbir sağlık sorunu olmadığını anlatarak, Bu konuda sorumlu kimse, hangi kurumsa onlar cezasını çekecekler. Biz bunu araştırıp öğrenmek istiyoruz. Biz gerekli makamlara gerekli ifadelerimizi vereceğiz. Bu işin takipçisi olacağız. İhmal varsa ihmali yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Davacı olacağız. Zamanı dolmadan hiç kimse çıkmaz. Ben bunu biliyorum. O benim torunumdu. Canımdı yavrumdu. Ben onu kalbime gömdüm. diyerek ağladı.HASTANE YÖNETİMİ OTOPSİ RAPORUNU BEKLİYOREreğli Devlet Hastanesi yetkilileri ise konu ile ilgili adli sürecin devam ettiğini, otopsi raporunda bir ihmal olması durumunda hastane yönetimi olarak gerekli çalışmaları yapacaklarını söylediler.