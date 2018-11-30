Zonguldak Baro Başkanı Eroğlu Açıklaması

Zonguldak
Baro Başkanı Özel Eroğlu, "Meslek alanımızın arabuluculuk, uzlaşma ve CMK avukatlığı, hukukçu olmayan yargıç, avukat olmayan savunucu, hukukçu olmayan bilirkişilik gibi uygulamalarla mesleğimizin uygulama alanları daraltılmıştır." dedi.
Eroğlu, düzenlediği basın toplantısında, 8 Aralık
'ta yapılacak olan Karadeniz
Baro Başkanları toplantısının yoğun bir gündemi olduğunu söyledi.
"Sorunlara sadece bizim demek mümkün değil tabii ki hukukun üstünlüğü ve insan haklarının savunulması görevi değil mi ki yasayla bize verilmiş bir görevdir." diyen Eroğlu, şöyle konuştu:
"Meslek alanımızın arabuluculuk, uzlaşma ve CMK avukatlığı, hukukçu olmayan yargıç, avukat olmayan savunucu, hukukçu olmayan bilirkişilik gibi uygulamalarla mesleğimizin uygulama alanları daraltılmıştır. Yine temel esas olarak anayasanın 138 ve 140. maddeleri arasında düzenlenmiş olan yargı faslında savunmaya bir kelime yer verilmemesi yasama ve yürütme ile ilgili sorunlarımızdır."
Zonguldak