Zonguldak Batı Karadeniz'in Saklı Cennetlerinin Doğal Güzelliği

02 Aralık 2018 Pazar 12:09



02 Aralık 2018 Pazar 12:09

Batı Karadeniz'in içinde bulundurduğu ağaç ve endemik bitki türleriyle önemli yere sahip Zonguldak ve Karabük ormanları, doğal güzellikleriyle özellikle ekoturizm sevenlerin ilgisini çekiyor.Elvanpazarcık Beldesi Kaymakdere mevkiinde bulunan Kent Ormanı, farklı türlerde ağaç ve endemik bitkilerin yanında yürüyüş yolları, dere ve dere üzerindeki köprüleriyle ilgi görüyor. Orman, sonbaharda ağaçların yapraklarının sararmasıyla ayrı bir güzelliğe büründü. Orman içindeki parkurda yürüyüş yapanlar, eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Ortaya çıkan manzara, drone ile havadan görüntülendi. Ayrıca Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli Beldesi'nde, 4 bin 114 yaşındaki dünyanın en yaşlı porsuk ağacıda bölgedeki ekoturizmi arttırdı. Türkiye'nin birçok noktasından gelen yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistler de ağacı görmek için Zonguldak'a gelmeye başladı. Orman Genel Müdürlüğü de zaman zaman porsuk ağacını tanıtan videolar yayınlayarak tanıtımına katkıda bulunmaya çalışıyor.Türkiye'nin en büyük blok ormanlarının bulunduğu Karabük'ün Yenice ilçesinde ki ormanlar da doğallığıyla ekoturizm seyahatini sevenlerin uğrak yeri olmaya başladı. Başta Ankara olmak üzere Bolu ve Bartın gibi çevre illerdeki doğaseverler hafta sonları yürüyüş parkurlarında doğal manzaranın tadını çıkarıyor.