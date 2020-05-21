ZONGULDAK Bayram öncesi evsiz kaldılar

Bayram öncesi evsiz kaldılarZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde yaşayan Karameşe ailesine ait 2 katlı ev, yangında kullanılmaz hale geldi.

21.05.2020 16:43 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:49
Bayram öncesi evsiz kaldılar
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde yaşayan Karameşe ailesine ait 2 katlı ev, yangında kullanılmaz hale geldi. Ramazan Bayramı öncesi evsiz kalan 9 kişilik Karameşe ailesi, gözyaşı döktü.
İlçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan Kandilli beldesinde yaşayan Bilal ve İhsan Karameşe'ye ait 2 katlı ev, dün akşam saatlerinde sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangınla tamamen yandı. Yangına, belediyenin itfaiye aracı olmaması nedeniyle Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait itfaiye aracıyla müdahale edildi. Ereğli Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu. Uzun çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.
GÖZYAŞI DÖKTÜ
Yangını söndürmek isterken kolları yanan Seher Karameşe ise gözyaşlarını tutamadı. Ramazan Bayramı öncesi her şeylerinin yandığını anlatan Karameşe, 'Eşim yoktu evde. Sobayı yakıyordum. Evin işleri ile uğraşırken bir bakayım koltuğun kenarı yanmaya başlamış. Suyu açana kadar daha da çoğaldı. Komşularıma yangın var diye bağırdım. Sonra kayınımı çağırdım. Kollarım yangını söndürmeye çalışırken ve tüpleri almaya çalışırken yandı' dedi.
Naciye Karameşe ise, 'Yardım etsinler bize. Çocuklar vardı. Allah korumuş. Duyarlı vatandaşlardan Cumhurbaşkanı'mızdan yardım istiyorum' diye konuştu.
'YARDIM BEKLİYORUZ'
Yenimahalle Muhtarı Ali Erdoğan, aile için yardım çağrısında bulundu. 3 ailenin 2 katlı evde yaşadığını anlatan Erdoğan, 'Yangını çok erken haber aldık. Ancak müdahale edecek araç gereç yoktu. Ereğli Belediyesi için 112 acil çağrı merkezini aradık. İtfaiyenin gelmesi uzun sürdü. Burada Türkiye Taşkömürü Kurumu var. TTK sağ olsun aracı gönderdi. Ancak TTK'nın yarı zamanlı çalışması onlarda geç geldiler. Ama en büyük sıkıntı en büyük sorun beldemizde itfaiyenin olmaması. Binanın tamamen yanması ile sona eren acıklı bir olay. Aileler şu anda mağdur. 3 aile burada oturuyordu. Çocuklar da var. Geniş bir aile. Yardım bekliyoruz. Kaymakamlık nezdinde bir çalışma başlattık' dedi. ZONGULDAK Bayram öncesi evsiz kaldılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Kandilli, Güncel, Haber

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