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Zonguldak Belediye Başkanı Alan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

12.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:54
Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Alan, , yaşam ve kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.
Başkan Alan, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın, "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil akşamı", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Kendisini etkileyen fotoğraflara oy verdiğini dile getiren Alan, şunları kaydetti:
"Anadolu Ajansı ülkemiz için çok önemli. Doğru habere ulaşmak, vatandaşlarımızın ve kamuoyunun çok doğru bilgilendirilmesi için objektif, tarafsız, yıllardan beri hizmetini sürdüren ülkemizin en önemli kuruluşlarından biri. Bu yarışmayı da düzenledikleri için kendilerine teşekkür ve tebrik ediyoruz. Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Üç kategorideki fotoğrafları detaylı bir şekilde inceleme fırsatımız oldu. Bana en yakın geleni ve beni etkileyeni seçtim. Umarım seçtiklerim dereceye girer. Anadolu Ajansı'na yayın hayatında başarılar diliyorum."
Zonguldak Belediye Başkanı Alan, AA'nın

Ömer Selim Alan, Mustafa Yalçın, Behçet Alkan, Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA


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