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Zonguldak Belediye Başkanı'ndan Çufalı'ya ziyaret

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı'yı makamında ziyaret etti.

11.10.2019 17:10Zonguldak Belediye Başkanı'ndan Çufalı'ya ziyaret
Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Üniversitenin güncel durumuna ilişkin bilgiler veren Rektör Mustafa Çufalı, 'Şehir ve Üniversite Bütünleşmesi' çerçevesinde Zonguldak'ın gelişimine nasıl katkılar sağlanacağı konusunda Başkan Alan ile fikir alışverişinde bulunarak öğrencilere ve şehre daha iyi hizmet verme noktasında işbirliği içerisinde çalışmayı, Üniversitenin bölgesine, iline ve ilçelerine katma değer sağlayacak çalışmalar yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Üniversitenin Zonguldak için çok önemli bir değer olduğunun altını çizen Başkan Alan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin gerçekleştirmiş olduğu başarılı çalışmaları yakından takip ettiklerini, birlikte ortak çalışmalar yapmaktan büyük mutluluk duyacaklarını, yürütülen ve yürütülmesi planlanan projelerde her türlü destek ve çalışmaya hazır olduklarını ifade ederek Zonguldak'a sağladığı katkılardan dolayı Rektör Prof. Dr. Çufalı'ya teşekkür etti.

Görüşmenin sonunda ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Mustafa Çufalı, Başkan Alan'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti ve görevinde başarılar diledi. - ZONGULDAK

Ömer Selim Alan, Zonguldak, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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