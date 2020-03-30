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Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan Açıklaması

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, korona virüs nedeniyle açıklamalarda bulunarak halka çağrıda bulundu.

30.03.2020 19:35 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:35
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan Açıklaması
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, korona virüs nedeniyle açıklamalarda bulunarak halka çağrıda bulundu. Alan, "Zonguldak'ta hem yaş grubu itibariyle hem maden şehri olması sebebiyle hem de bu vurdumduymazlık olması sebebiyle vaka sayılarının ve can kayıplarının artışından çok büyük endişe ediyoruz. Lütfen evinizde kalın" dedi.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, korona virüs nedeniyle açıklamalarda bulunarak halka çağrıda bulundu. Artık ricada bulunmayacaklarını ifade eden başkan Alan, "Bu videoyu çekmemek için çok direndim ama ne yazık ki Cumartesi ve Pazar günkü güzel tablodan sonra bugün hafta başı olması sebebiyle caddeyi gezdiğimiz zaman ne yazık ki özellikle merkez ilçede günlerdir ulusal basın, yerel basında yer alan uyarılara rağmen vatandaşlarımızın bu kurallara uymadığını üzülerek gördük. Ben sizlerden bir evladınız olarak, bir arkadaşınız olarak bir hekim olarak bir belediye başkanı olarak artık rica etmiyorum. Uyarıyorum lütfen çok acil olmadığı sürece evinizden dışarı çıkmayınız. Sokağa çıkmayın, caddeye inmeyin. Ne yazık ki İtalya Belediye Başkanının açıklamalarını duyduğumuzda acaba bu kadar mı diyorduk. Eğer biz tedbirler noktasında önlem almazsak, uyarılar noktasında bu vurdumduymazlığa devam edersek sonumuzun pek iyi olmadığını açık ve net görebiliyoruz. Bu dakikadan sonra Valimizin bilgisi ve inisiyatifi dahilinde hem yaya ve hem de araç trafiği yoğun sıkı tedbirleri arttırıyoruz. Lütfen şu 15 günlük süreçte bizlere destek olun. Devlet her çalışanı ve her hücresiyle vatandaşlar için 7/24 gayret gösteriyor. Sizlerden tekbir beklentimiz var. Lütfen evde kalın, evden çıkmayın. Kendinizi, kentimizi seviyorsanız. Artık bu uyarılara dikkat edin. Bu vurdumduymazlığa son verelim. Çünkü Zonguldak'ta hem yaş grubu itibariyle hem maden şehri olması sebebiyle hem de bu vurdumduymazlık olması sebebiyle sayıların ve can kayıplarının artışından çok büyük endişe ediyoruz. Lütfen evinizde kalın" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK
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Kaynak: İHA

Etiketler: Ömer Selim Alan, Zonguldak, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan Açıklaması - Haberler

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