Zonguldak Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ömer Selim Alan...

Zonguldak
Belediye Başkanlığını AK Parti
adayı Ömer Selim Alan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ömer Selim Alan 24 bin 739, CHP
adayı Hayati Açıkgöz
22 bin 622 oy aldı.
-Alan'ın özgeçmişi-
Ömer Selim Alan, 1979'da Zonguldak'ta doğdu. İlköğretim ve lise tahsilini Zonguldak TED Koleji'nde tamamladı. Ardından Kocaeli Üniversitesi
Tıp Fakültesi'nden mezun olan Alan, 2005 yılından bu yana Zonguldak Türk Kızılay
Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğü görevini yürüttü.
Evli ve iki çocuğu olan Alan, 2014 ve 2018 yılları arasında Zonguldakspor Kulübü doktoru ve 2012-2018 yılları arasında AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı İl Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak hizmet verdi.
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Kaynak: AA