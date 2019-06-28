28.06.2019 12:31
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Zonguldak Belediyesi 'halk günü' uygulaması başlatıyor

Zonguldak Belediyesi

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, vatandaşların görüş ve önerilerini dinlemek, sorunlarına çözüm bulmak amacıyla 'Halk Günü' uygulamasını başlatıyor.

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan , vatandaşların görüş ve önerilerini dinlemek, sorunlarına çözüm bulmak amacıyla 'Halk Günü' uygulamasını başlatıyor. Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, "Halk Günü" toplantıları adı altında bundan sonra her hafta Salı ve Perşembe Günleri saat 10.00 ile 14.00 arası vatandaşların talep ve önerilerini dinleyecek.

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, zamanın büyük bir kısmını şehrin öncelikli sorunlarını çözmeye ayırdığını dile getirerek, haftanın iki gününü ise vatandaşları dinlemek istediğini söyledi. Başkan Alan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlerine yer verdi:

"Çalışmalarımızı verimli ve etkili bir şekilde yürütmek ve hizmet kalitemizi artırmak için plan ve programlarımızı yapıyoruz. Haftanın iki günü, vatandaşla bir araya gelmek, sorunlarımızı planlı, sağlıklı ve hızlı bir şekilde çözebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu uygulamayla hemşehrilerimiz ve belediyemiz ile olan bağımızın daha da güçlenmesini hedefliyoruz. Vatandaşlarımız bundan sonra, her Salı ve Perşembe günleri belirtilen saatler arasında randevusuz bir şekilde bizleri ziyaret edebilirler."

Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, ayrıca görev yapan basın mensupları ile her Cuma Günü; 10.00/11.00 saatleri arasında gündeme dair değerlendirmelerde bulunmak, fikir alışverişi yapmak, şehrin sorunları, çözüm önerileri ve belediyenin çalışmaları hakkında istişarede bulunmak amacıyla basın mensupları ile de bir araya geleceğini ifade etti. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Ömer Selim Alan , Zonguldak , Güncel

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