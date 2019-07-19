Haberler» Güncel» Haber

Zonguldak Belediyesinin su alacakları

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, belediyenin yaklaşık 20 milyon liraya yakın su alacağı olduğunu bildirdi.

19.07.2019 18:46 Zonguldak Belediyesinin su alacakları
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, belediyenin yaklaşık 20 milyon liraya yakın su alacağı olduğunu bildirdi.
Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, borcu olan vatandaşların belediyeye gelerek yapılandırma yapmaları gerektiğini aksi halde suları kesmek zorunda kalacaklarını belirtti.
Göreve gelmeden önce su fiyatında indirim yapacakları sözünü hatırlatan Alan, şöyle konuştu:
"İnşallah bunu kasım ayında bütçeyi görüştüğümüz zaman gündeme getireceğiz, indirimli su faturalara yansıyacak. Fakat bunun başka bir boyutu var. Halkımızın bunu bilmesi gerekiyor. Yılladır su parası ödemeyen binlerce vatandaş var. Gözümle görmeseydim gerçekten inanmazdım. Bizim belediye olarak en büyük gelirimiz su geliridir. Biz su gelirlerimizi korumakla mükellefiz ve aynı zamanda da borcunu ödeyen vatandaşlarımızın hakkını gözetmek zorundayız. 17 yıldır su parası ödemeyen bir vatandaşımız, bugün bize gelip 'bunu ne yapacağız' diye sorabiliyor. Bizim artık bunları aşmamız lazım. Vatandaşlarımızın elektriğe, doğal gaza borcu yok çünkü kesiliyor. Kullanılan suyun bedelini belediye olarak tahsil etmek zorundayız. Yaklaşık 20 milyon lira vatandaşlarımızdan su alacağımız var. Bu gelirlerimizi tahsil etmiş olsak şu an Zonguldak çok farklı yerlerde olur."
Kaynak: AA
Zonguldak, Selim, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:15   Kayalıklardan denize düşen kızı vatandaşlar kurtardı
19:13   İş makinesinin taşındığı TIR devrildi: 4 yaralı (2)
19:13   Ardiyeyi sahte sahte içki imalathanesine çevirmiş
19:11   Milletvekili Tutdere çiftçilerin borçlarını konuştu
19:11   Polis karakoluna 15 Temmuz şehidinin adı verildi
19:11   DHA DIŞ -KAHRAMANLAR 45 YİL SONRA O TEPEDE BİR ARAYA GELDİ - EK
19:11   ERZİNCAN Asker uğurlama yemeğinde hastanelik oldular