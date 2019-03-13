Zonguldak Beü Badminton Takımı 1. Lig'de

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
(BEÜ) Badminton takımının, Badminton 1. Ligi'ne yükseldiği bildirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, Badminton takımının 8-12 Mart tarihlerinde Türkiye
Üniversiteler Spor Federasyonu tarafından Antalya
'da düzenlenen Üniversitelerarası 2. Lig Badminton mücadelelerinde grup birincisi olarak Badminton 1.Ligi'ne yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı'nın şu ifadelerine yer verildi:
"Üniversitemizin bilim, sağlık, kültür ve sanat alanındaki başarıları sporda da hız kesmeden devam ediyor. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri, üniversitemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde teniste alınan madalyaların ardından bizleri gururlandıran öğrencilerimiz, Badminton 1. Ligi'ne yükselerek üniversitemiz adına sporda ciddi bir başarıya daha imza attılar. Bu vesileyle üniversitemiz adına mücadele eden sporcuları ve antrenörlerini kutluyorum. Sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz."
Antalya, Zonguldak, Bülent Ecevit Üniversitesi, Güncel
Kaynak: AA