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Zonguldak BEÜ'de ilk karaciğer nakli

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde 68 yaşındaki Şaban Özdemir'e kadavradan alınan karaciğerle merkezdeki ilk organ nakli yapıldı.

26.08.2019 18:08 Zonguldak BEÜ'de ilk karaciğer nakli
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde 68 yaşındaki Şaban Özdemir'e kadavradan alınan karaciğerle merkezdeki ilk organ nakli yapıldı.
Merkezde, Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ ve Doku Nakil Koordinasyon Merkezi bünyesinde kayıtlı olan ve hastanede karaciğer yetmezliği nedeniyle takip edilen 68 yaşındaki Şaban Özdemir'e, beyin ölümü gerçekleşen kadavradan alınan karaciğer 22 Ağustos'ta 6,5 saat süren ameliyatla nakledildi.
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, organ bağışının bu çalışmaların yapılabilmesi için en önemli faktör olduğunu söyledi.
Nakli gerçekleştiren doktorları tebrik eden Bektaş, "Karaciğer naklinin zor bir nakil olduğunu biliyorum. Şehrimize ait kurumda böyle bir naklin gerçekleşmesi gurur verici. Bütün ekibi kutluyorum. Organ bekleyen insanlarımız var. Onlara yeni bir çözüm kapısı açılması da önemli. Hep İstanbul ve Ankara'da bu iş kovalıyorken böbrek ve karaciğer nakli bekleyen hastalarımızın bir gözü kulağı da Zonguldak'ta olacak. Organ bekleyen insanlarımız var ama yeteri kadar bağışçı yok. Organ bağışında hassasiyetin ve duyarlılığın gelişmesine katkıda bulunmak gerekiyor." diye konuştu.

Bülent Ecevit Üniversitesi, Şaban Özdemir, Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

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