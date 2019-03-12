Zonguldak Beü'de "Kelime ve Dilbilgisi Turnuvası"

Kaynak: AA

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu'nda, kelime ve dil bilgisi çalışması amacıyla "Kelime ve Dilbilgisi Turnuvası" düzenlendiği bildirildi.Üniversiteden yapılan açıklamada, Yabancı Diller Yüksekokulu'nun akademik yıl boyunca birçok proje ve etkinlik düzenleyerek öğrencilerine İngilizceyi eğlenceli şekilde öğrenmesinin yanı sıra pratik yapma imkanını sunduğu belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Heyecanlı ve mücadeleci oyunların gerçekleştiği turnuvada dereceye girenlere ödülleri, öğretim görevlileri Okşan Dağlı, Ümran Üstünbaş, Olcay Kabacalı ile oyunları hazırlayan ve düzenleyen Sevilay Yıldırım tarafından verildi. Oyunların sonunda öğrenciler eğlenceli ve öğretici bir etkinliğe katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler."