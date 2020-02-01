Haberler » Güncel » Zonguldak bir haftada 4 doğan yaralı halde bulundu - Haber

Zonguldak bir haftada 4 doğan yaralı halde bulundu

Bir haftada 4 doğan yaralı halde bulunduZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde kaçak avcılar tarafından kanadından vurulan doğan itfaiye ekipleri tarafından yol kenarında bulunarak tedavi altına alındı.

01.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:24
Bir haftada 4 doğan yaralı halde bulundu
ZONGULDAK'ın ilçesinde kaçak avcılar tarafından kanadından vurulan doğan itfaiye ekipleri tarafından yol kenarında bulunarak tedavi altına alındı. Bir haftada 4 doğanın benzer şekilde yaralı bulunması tepki çekti.
Yol kenarında yaralı doğanı gören vatandaşlar itfaiyee verdi. ekipleri yol kenarında kanadından vurulmuş şekilde buldukları doğanı alarak itfaiye getirdi. Doğanı ilk tedavisin yapan ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Yaralı doğan milli parklar görevlilerine teslim edildi. İtfaiye eri Çetin Güner, bir hafta içinde 4'üncü yaralı doğanı itfaiye getirerek tedavisini yaptıklarını söyledi.
Kaçak avcılar tarafından doğanların vurulduğunu belirten Güner, "İtfaiyemize gelen ihbar üzerine olay yerine giderek yol kenarında yaralı halde doğanı bulduk. İlk yaptığımız müdahalede doğanın kanadından kaçak avcılar tarafından vurulduğunu tespit ettik. İlk tedavisini bizler burada yaptık. Milli Parkları Müdürlüğü ekipleri yaralı doğanı itfaiyemizden alarak tedavisine devam edecekler. Son zamanlarda kaçak avcılar tarafından vurulan 4'ncü doğan bu. Bu kuşta da aynı şekilde kanadından saçma izi var. Avcıların nesli tükenmekte olan doğanları vurmamasını istiyoruz. Bu konuda daha çok duyarlı olmalarını istiyoruz.ö dedi.
Zonguldak bir haftada 4 doğan yaralı halde bulundu

Zonguldak, İtfaiye, Avcılar, Alaplı, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:12  Ruhi Çenet kimdir? Ruhi Çenet kaç yaşında ve nereli?
15:58  Ahmet Kavas kimdir? Kızılay Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas kimdir?
15:22  Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
15:04  Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli ve kaç yaşında?
14:57  Burhan Ersoy kimdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy hayatı ve biyografisi!
1.02.2020 18:10:06