ZONGULDAK BİSİKLETLE GEZİ KAZAYLA BİTTİ

ZONGULDAK'ın Alaplı
ilçesinde arkadaşlarıyla bisiklet turuna çıkan Mert Özdemir(15), kaldırıma çarptıktan sonra yere düşerek yaralandı.
Saat 15.00 sıralarında, Gülüç
beldesi kavşağında meydana gelen kazada, Mert Özdemir kullandığı bisikletin kontrolünü kaybetti. Kaldırıma çarptıktan sonra yere düşen Mert Özdemir, yaralandı. Arkadaşlarının yardıma koştuğu Mert Özdemir, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Mert Özdemir'in vücudunda ezikler bulunduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayı anlatan arkadaşı Furkan Kayacan, Gülüç tepesine çıkacaktık. Birden hızlandı. Bana çarpacak gibi oldu. O arada kaldırma çarptı. dedi.
Gülüç
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Kaynak: DHA