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ZONGULDAK Boruda sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Boruda sıkışan yavru kedi kurtarıldıZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, girdiği boruda mahsur kalan yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

28.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:08
Boruda sıkışan yavru kedi kurtarıldı
ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, girdiği boruda mahsur kalan yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarma çalışması sırasında anne kedi, ekiplerin yanından bir an olsun ayrılmadı.
Kozlu Yıldız Evler mevkisindeki bir binanın su tahliye borusuna giren yavru kedi sıkıştı.
Anne kedinin sesini duyan mahalleli, yavru kediyi fark edince itfaiyeye haber verdi. Kozlu Belediyesi itfaiye ekipleri, yavru kediyi kurtardı. Anne kedi ise ekiplerin çalışması sırasında bir an olsun ayrılmadı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, annesinin yanına bırakıldı.
Dün akşam saatlerinde de su havuzuna düşen bir köpek itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. ZONGULDAK Boruda sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Kozlu, Anne, Güncel, Haber

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