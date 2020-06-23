ZONGULDAK Bulduğu cüzdanı polise teslim etti

Bulduğu cüzdanı polise teslim ettiZONGULDAK'ta kadın cüzdanı bulan Uygar Kır, polise durumu bildirdi.

23.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:05
Bulduğu cüzdanı polise teslim etti
ZONGULDAK'ta kadın cüzdanı bulan Uygar Kır, polise durumu bildirdi. Cüzdandaki otobüs bileti sayesinde ulaşılan Kardelen S., cüzdanının bulunduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı.
Uygar Kır, Mithapataşa Mahallesi'nde bulunan Verem Savaş Dispanseri önünde kadın cüzdanı buldu. Uygar Kır'ın bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri, cüzdanı düşüren Kardelen S.'ye ulaşmaya çalıştı. Cüzdandaki otobüs biletini sorgulatan polis ekipleri, cep telefonu numarasına ulaştıkları Kardelen S.'ye cüzdanının bulunduğunu söyledi. Rahat bir nefes alan Kardelen S., polis merkezinde cüzdanını teslim alacağını söyledi. Cüzdanı polise teslim eden Uygar Kır, "Cüzdanı verem savaş önünde buldum. Ardından vatandaşlık görevini yapmak üzere durumu polise bildirdim." dedi. ZONGULDAK Bulduğu cüzdanı polise teslim etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Metin Feyzioğlu’nun Anıtkabir’den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB’de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi Haber
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi Haber
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok Haber
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
İstanbul’un lüks semtinde yol göle döndü Haber
İstanbul'un lüks semtinde yol göle döndü
Son dakika: İstanbul’da sağanak hayatı felç etti, Çatalca’da hortum meydana geldi Haber
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
Haberler››Güncel››ZONGULDAK Bulduğu cüzdanı polise teslim etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:15: Kütahya'da kaçak tütün operasyonu - Haber 15:13: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast planı davasında istenen cezalar belli oldu - Haber 15:13: Son dakika güncel: Rafting tutkunlarından küreklerle sosyal mesafeli horon - Haber 15:12: FETÖ itirafçısı avukat: Mülakatta kırmızı kravat takmamı istediler - Haber 15:11: İstanbul'daki yağış - Haber 15:02: Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı - Haber 14:59: AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı - Haber 14:21: Tek celsede boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu - Magazin 14:17: İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı - Haber 12:03: Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti - Ekonomi