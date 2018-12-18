Kaynak: İHA

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle EKET Fuarcılık tarafından düzenlenen "Eğitim ve Kariyer Fuarı"nda üniversite adayları ve aileleri ile bir araya geldi.ANFA Altınpark Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar kapsamında öğrenciler, üniversite yetkilileri ile yüz yüze görüşme imkanına sahip olmanın yanı sıra eğitim uzmanları tarafından düzenlenen seminerler ile doğru tercihler, meslek seçimi ve kariyer planlama konularında bilgi sahibi olma olanağına sahip oldu. Vakıf ve devlet üniversiteleri olmak üzere çok sayıda üniversite, yurt dışı eğitim danışmanlıkları, eğitim ve kültür yayıncıları, insan kaynakları uzmanları ve sektör temsilcilerinin katılım gösterdiği Eğitim ve Kariyer Fuarı'nda öğrencilere üniversite tercihleri için rehberlik hizmeti de sunuldu.BEÜ'yü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü personelinin temsil ettiği fuarda, yazılı ve görsel materyaller eşliğinde fakülte ve yüksekokullar konusunda öğrenciler bilgilendirildi, lisans ve ön lisans programlarımızın puan ve başarı sıralamaları ile BEÜ'de öğrencilere sağlanan sosyal ve kültürel olanaklar anlatıldı. Üniversitenin gerçekleştirdiği ilkler ile kazandığı başarılar hakkında adaylara ayrıntılı açıklamalarda bulunuldu.İki gün süren ve standın yoğun ilgi gördüğü fuar ile üniversite adayları, bilinçli tercih yapma imkanına sahip oldu. - ZONGULDAK