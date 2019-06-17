17.06.2019 21:01
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ZONGULDAK Çaya düşen eşeği itfaiye kurtardı

Çaya düşen eşeği itfaiye kurtardıZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, köpeklerden kaçarken Alaplı Çayı'na düşerek kayalıklara sıkışan eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çaya düşen eşeği itfaiye kurtardı
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, köpeklerden kaçarken Alaplı Çayı'na düşerek kayalıklara sıkışan eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan eşek sedye ile yaklaşık 300 metre taşındıktan sonra araca konulup hayvan barınağına götürüldü.
Öğle saatlerinde Mollabey Köyünde yaşayan vatandaşlar, köpeklerin saldırısından kaçan eşeğin Alaplı Çayı'na düştüğünü görünce itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çayda kayalıklara sıkışmış eşeği kurtarmak için çalışma başlattı. Akıntının olduğu suya giren itfaiye ekipleri, eşeği kurtarmak için büyük mücadele verdi. 30 dakikalık bir çalışmanın ardından eşek, sıkıştığı kayalıklardan kurtarılarak çıkartıldı.
Ayağından yaralanan eşeğe ilk müdahaleyi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın yaptı. Üniformasını eşeğin ayağına saran Taşkın, daha sonra sedyeye koyarak araca kadar taşınmasına yardımcı oldu. Olay yerine gelen Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri eşeği hayvan barınağına götürerek tedavi altına aldı.ZONGULDAK Çaya düşen eşeği itfaiye kurtardı
Kaynak: DHA
Alaplı, İtfaiye, Güncel

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