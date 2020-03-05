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Zonguldak çocuğa çarpan sürücü kaçtı

Çocuğa çarpan sürücü kaçtıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çocuğa çarparak yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü durmayarak olay yerinden kaçtı.

05.03.2020 21:09 | Son Güncelleme: 05.03.2020 21:11
Çocuğa çarpan sürücü kaçtı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çocuğa çarparak yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü durmayarak olay yerinden kaçtı.
Kaza, akşam saatlerinde Ereğli-Devrek yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Harun Baha Çetin'e (15) otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşerek yaralanan Çetin'e sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Bu sırada, Çetin'e çarpan otomobilin sürücüsü kaza yerinden kaçtı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Zonguldak çocuğa çarpan sürücü kaçtı

Güncel

Kaynak: DHA


5.03.2020 21:43:10