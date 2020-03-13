Zonguldak'ta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyeye sevk edildi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, işlettiği bakkal dükkanında çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen H.K. ailelerin şikayetiyle beraber adliyeye sevk edildi.
13.03.2020 13:29 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:31
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, işlettiği bakkal dükkanında çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen H.K. ailelerin olayı öğrenmesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
ÇOCUKLARI ŞEKER VEREREK İSTİSMAR ETTİ
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kavaklık Mahallesi'nde yaşanan olaya göre, mahallede bakkal işleten H.K. çocukları bakkalına çağırarak çikolata ve şeker vererek cinsel istismarda bulundu.
ÇOCUKLARIN AİLELERİ ŞİKAYETTE BULUNDU
Çocukların yaşadıklarını ailelerine anlatması üzerine aileleri şikayette bulundu. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili 5 çocuk ve ailelerinin ifadesini aldı. Soruşturma kapsamında H.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K. bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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