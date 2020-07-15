ZONGULDAK Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2015 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan polis memuru Çağdaş Arslan'ın annesiyle görüşerek başsağlığı diledi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve protokol üyeleri, 5 yıl önce Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan polis memuru Çağdaş Arslan'ın ailesini ziyaret etti. Heyet, Çağdaş Arslan'ın geçen ay vefat eden babası Adnan Arslan için de taziye mesajlarını iletti. Ziyarette Başkan Alan ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından şehit annesi Sibel Arslan ile telefonda konuştu. Sibel Arslan'a başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim inşallah cennetinde sizleri, yavrularınızla buluştursun" dedi. Anne Sibel Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.