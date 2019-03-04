Zonguldak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanzim Satış Açıklaması Düzene Girmediği Takdirde 81 Vilayette...

Cumhurbaşkanı Erdoğan
'dan tanzim satış açıklaması Düzene girmediği takdirde 81 vilayette yaygınlaştıracağız
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun tanzim satış noktalarıyla ilgili eleştirilerine yönelik, 31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi, girdi. Girmediği takdirde 81 vilayette bunu yaygınlaştıracağız. Vatandaşımıza ucuza bu ürünleri getireceğiz, kararlıyız. Adımlarımızı attık, atıyoruz dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti
Genel Başkanı Erdoğan, helikopterle Zonguldak
Gümrük Müdürlüğü sahasına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş
, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir
, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen
, Hamdi Uçar
, Ahmet Çolakoğlu
karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüsle halkı selamlayarak mitingin yapılacağı Madenci Anıtı'nın bulunduğu alana geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, Ekmeğini taştan çıkartan Zonguldak. Türkiye
gelişsin büyüsün diye yıllarca gün yüzü göremeden çalışan fedakar insanların şehri Zonguldak. Ardından ağıtlar yaktığı nice evladını yer altında kaybeden yüreği yaralı Zonguldak. Süleyman Şah
'ın, Yıldırım'ın, Fatih
'in yadigarı Zonguldak. İstiklal harbimizde Kuvayi Milli'ye en önde katılan Zonguldak. Seni yürekten selamlıyorum diyerek başladı. Hep birlikte, millet ile hedefleri gerçekleştirmek istediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi
Bizim muradımız tek milletimiz ile yol yürümek. Bizim muradımız hep birlikte milletimizde hedeflerimizi gerçekleştirmek olmuştur. Bizim hedefimiz milli iradeyi üstün kılmak, demokrasiyi, hukuku üstün kılmak olmuştur. Seçim tarihine kaldı 26 gün. Gece gündüz çalışıyoruz. Bu seçimde öncelikle belediye başkanlarını seçeceksiniz ama sadece o kadar değil. Bu seçim Türkiye'ye kurulmaya çalışan tuzakları birlikte bozacağız. Pür dikkat 31 Martta sandıktan çıkacak sonucu bekliyorlar. Ülkemizin istiklaline, halkımızın işine aşına kast edenler ellerini ovuşturarak bekliyor. Onlar ellerini ovuşturacak ama 31 Mart'ta benim milletim onlara gereken dersi verecek.
'PUSUDA BEKLİYORLAR'
Türkiye'nin birlikte ve beraberliğine göz dikenlerin pusuda beklediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınırlarımıza teröristlerle, ekonomimize kur-faizle, soframıza vurguncularla, birliğimize bölücülerle, beraberliğimize fitneyle saldıranlar şu anda pusuda bekliyor. Yolda birbirlerini görseler selam vermeyecek, bunca benzemezi bir araya getirenler nedir biliyor musunuz Bunları bir araya getiren bir şey olmalı. Cumhur İttifakı'na ve şahsıma karşı bir araya gelmiş görünüyorlar. Ama asıl bunları bir araya getiren, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaştığında sahip olacağı güçten korkuyorlar. Güya cumhuriyeti kuran partiyi koç başı gibi kullanıyorlar. CHP'nin yanına adı İyi kendi karışık partiyi, bölücü örgütün güdümündeki yapıyı ve ne yaptığını bilmez bir particiği de katarak millete de cumhuriyetimize de pusu kuruyorlar.
'4'LÜ ÇETEYE OY VERECEK MİSİNİZ'
Eski HDP
Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
ile ilgili videoyu izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı Şimdi bu konuşan bölücü terör örgütünün arkasında olduğu malum partinin eş başkanıdır. Ne diyor Doğuda, güneydoğuda oylar malum HDP'ye, batıda Ak Parti'yi ve MHP
'yi çökerteceğiz diyor. Şimdi bunların yanında kim var Bunların yanında CHP var. Bunların yanında kim var Sözde İyi Parti var. Kim var İşte maalesef adı saadet olan saadetsiz bir parti var. Bunu görüyoruz değil mi Ben CHP'ye, İyi Parti'ye HDP'ye gönül veren vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bu kadar vatanda ihanet içinde bir araya geldiği bu 3 partiye oy verecek misiniz Bu 4'lü çeteye oy verecek misiniz Ne yapacağız Hayır demek yetmiyor. Çok çalışacağız. Bunları anlatacağız ki milletimiz gerçekleri görsün.
'BİZ KOVALAYACAĞIZ ONLAR KAÇACAK'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle ilgili verilen mücadeleyle ilgili de bilgiler verdi. Terör örgütlerinin inlerine gireceklerini daha önceden söylediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu
Ne diyor Biz sırtımızı PKK
'ya, YPG'ye dayıyoruz diyor. Hale bak, sen onlara dayayıver. Biz de sırtımızı milletimize ve Allah'ımıza dayıyoruz. Sizin keleşleriniz olsa ne yazar, başka şeyleriniz olsa ne yazar. Ne dedim Sizi Cudi
'de inlerinize gömeceğiz, Gabar'da inlerinize gömeceğiz. Hatta hatta Kandil
'de inlerinize gömeceğiz. Gömdük mü Gömüyoruz. F-16'larımızla, İHA'larımızla, SİHA'larımızla bunları çökerttik mi Daha devam ediyor, nefes aldırmayacağız. FETO
'suna da diğerlerine de nefes aldırmayacağız. Biz bunları kovalayacağız onlar kaçacak. Nereye giderlerse gitsinler, arkalarındayız. Benim halkıma bunlar huzursuzluk veremeyecekler. Kovalamaya devam edeceğiz.
'31 MART'TA MİLLİ İRADEYE SAHİP ÇIKIYORUZ'
31 Mart'ta Zonguldak'ta da milli irade sahip çıkılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, TTK'ya alınacak 1500 işçinin binin kurasının çekildiğini 500'ü için de gelecek ay çalışmaların tamamlanacağını söyledi. Zonguldak'a son 17 yılda 18 buçuk kattrilyon liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitimde şehrimize 1760 adet yeni derslik yaptık. BEÜ'ye 17 fakülte, meslek yüksek okulu ve yüksek okulu kurarak büyüttük. Öğrenci sayımızı iki katına çıkartarak 35 bine yükselttik. Martın ikinci yarısında Çaycuma
Havalimanı'na yoğun çalışmayla tekrar inişler ve uçuşlar başlayacak. Zonguldak gar binasının tadilatını yaptık. Kırıkkale
, Karabük
ve Zonguldak tren yolu hattını elektrikli hale getiriyoruz. Bir diğer hat ise Adapazarı
karasu limanı, Ereğli limanı ve Bartın
limanı demiryolu projesidir. Yapımı devam eden karasu liman projesinin devamı olacak bu projenin fizibilite çalışmaları sürüyor. Önümüzdeki yıl buna başlamayı düşünüyoruz. dedi.
'KARADENİZ'İN ANA İHRACAT MERKEZİ FİLYOS OLACAK' Filyos
limanının Karadeniz
için çıkış yolu olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, limanın hem boğazların yükünü hafifletecek hem de dış ticaretin demir yolu ağı üzerinden Güneye ve Ortadoğu'ya ulaşmasını sağlayacağını belirtti. Filyos limanını 2023'de inşasının tamamlanacağını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 150 yıllık bir proje olan Filyos Limanı Projesi'nde yarıya geldik Filyos limanı projesiyle liman kompleksi hayata geçirilecek. Tüm Karadeniz'in ana ihracat merkezi Filyos Limanı olacak.Tüm Karadeniz'in ana hattı Filyos limanı olacak. dedi.
81 VİLAYETTE TANZİM SATIŞI MESAJI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çiftiler ve tanzim satışları hakkında ki eleştirilerine sert sözlerle cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü
Bay Kemal diyor ki çiftçi bitti, tükendi. Bay Kemal bak ben sana resmi rakamlarla konuşuyorum, sen yalanla konuşuyorsun, iftirayla konuşuyorsun. Onun için de yargı seni 2.5 milyona mahkum etti. Bana ve aileme attığı iftira sebebiyle. İnşallah ondan parayı tahsil ettiğim zaman onları da Mehmetçik Vakfı
'na vereceğim. Çünkü Bay Kemal'in Mehmetçik ile alakası yok. Bay Kemal, benim Mehmedimi, ordumu gidiyor batıya, oradaki teröristlere, oradaki terör sevicilere şikayet ediyor. Onlarla beraber fotoğraf çektiriyor. Bunların yandaşlarıyla beraber YPG ile resimler çektiriyor. 31 Martta buna dersi vermemiz lazım. Şimdi ne diyor Tanzim satıştan rahatsız olmuş. Onlar yokluk kuyruğu değil, varlık kuyruğu. Fırsatçılar, senin gibi, müfteriler senin gibi. İşte onlara karşı biz hemen anında bir haftada bunları kurduk ve vatandaşımıza ucuz, uygun fiyatla sebze meyve bunları getirmeye başladık. ve fiyatlar bir anda yarı yarıya indi. ve eğer 31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi, girdi. Girmediği takdirde 81 vilayette bunu yaygınlaştıracağız. Vatandaşımıza ucuza bu ürünleri getireceğiz, kararlıyız. Adımlarımızı attık atıyoruz Biz bu adımları atarken Zonguldak'taki çiftçilerimize toplam 411 bin lira tarımsal destek verdik.
'SİYASETTE YERLİ VE MİLLİ DURUŞA İHTİYAÇ VAR'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta Ak Parti belediyeciliğiyle hizmet çıtasını daha da yukarı taşıyacaklarını söyledi. Halkın terör örgütleriyle diz dize ve kol kola olan ittifaka gereken cevabı vereceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bölücü örgütün güdümündeki parti pek çok yerde aday çıkartmadı. CHP'nin ve zillet ittifakının adaylarını destekliyorlar. Aynı şekilde pek çok yerde kazanılması halinde belediye yönetiminin nasıl paylaşılacağının pazarlıklarını yapıyorlar. Türkiye'yi ve CHP'yi böyle bir duruma düşürenler, 31 Mart'tan milletimizden, öncelikle CHP tabanından hak ettikleri dersi alacaktır. Siyasette de yerli ve milli duruşa ihtiyacımız var. Sırtını terör örgütlerine dayayanlarla siyaset olmaz. diye konuştu.
Güncel
Kaynak: DHA