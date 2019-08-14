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Kardeşini pompalı tüfekle 5 el ateş edip öldürdü

Zonguldak'da cinayet Kardeşini pompalı tüfekle 5 el ateş edip öldürdüZONGULDAK - Alaplı'da abisi tarafından pompalı tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

14.08.2019 09:33
Kardeşini pompalı tüfekle 5 el ateş edip öldürdü

Zonguldak'da cinayet
Kardeşini pompalı tüfekle 5 el ateş edip öldürdü
ZONGULDAK - Alaplı'da abisi tarafından pompalı tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Zonguldak Alaplı İlçesine bağlı Aşagıdağ Köyü'nde meydana geldi. 38 yaşındaki Gökhan Y. kardeşi Volkan Y. (37)'yi henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı pompalı tüfekle birkaç el ateş ederek vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı şahıs Volkan Y. Alaplı Devlet Hastanesine ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren abisi Gökhan V. ise Jandarma tarafından yapılan operasyonda yakalandı ve gözaltına alındı.

Kardeşini pompalı tüfekle 5 el ateş edip öldürdü

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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