Zonguldak'da cinayet

Kardeşini pompalı tüfekle 5 el ateş edip öldürdü

ZONGULDAK - Alaplı'da abisi tarafından pompalı tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Zonguldak Alaplı İlçesine bağlı Aşagıdağ Köyü'nde meydana geldi. 38 yaşındaki Gökhan Y. kardeşi Volkan Y. (37)'yi henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı pompalı tüfekle birkaç el ateş ederek vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı şahıs Volkan Y. Alaplı Devlet Hastanesine ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren abisi Gökhan V. ise Jandarma tarafından yapılan operasyonda yakalandı ve gözaltına alındı.