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ZONGULDAK Denetimlerin sürdüğü Zonguldak havadan görüntülendi

Denetimlerin sürdüğü Zonguldak havadan görüntülendiİÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesiyle 5 Nisan'dan itibaren il sınırları, 7 Nisan'dan itibaren de ilçe sınırlarında araç giriş ve çıkışları yasaklanan Zonguldak'ta kent merkezindeki sakinlik havadan görüntülendi.

10.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:14
Denetimlerin sürdüğü Zonguldak havadan görüntülendi
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesiyle 5 Nisan'dan itibaren il sınırları, 7 Nisan'dan itibaren de ilçe sınırlarında araç giriş ve çıkışları yasaklanan Zonguldak'ta kent merkezindeki sakinlik havadan görüntülendi.
Geçen 5 Nisan'da 30 büyükşehir ile birlikte il sınırlarında geçişlerin yasaklandığı Zonguldak'ta polis ve jandarmanın denetimleri sürüyor. Kentin Düzce, Bolu, Karabük ve Bartın il sınırında polis ve jandarmanın oluşturduğu denetim noktalarında araçların geçişlerine izin verilmiyor. Seyahat izni belgesi olanların araçlarının geçişlerine izin verilirken, sürücülerin alınan tedbirlere uymaları konusunda uyarılar yapılıyor. Sürücülerin ateşleri ölçülerek nereye gidecekleri ve kimlik bilgileri kayıt altına alınıyor.
KENT MERKEZİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Kent merkezindeki sakinlik drone ile havadan görüntülendi. Caddelerin, normal günlere göre boş olduğu gözlendi. Özellikle sabah saatlerinde boş olan caddelerde, öğle saatlerinden itibaren yoğunluk biraz artsa da polis ekipleri vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyarıyor. İlçe giriş ve çıkışlarında yapılan denetimlerde ise durdurulan araçlarda acil işi olmayanlar geri döndürülüyor. ZONGULDAK Denetimlerin sürdüğü Zonguldak havadan görüntülendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Polis, Güncel
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