ZONGULDAK Denize giren 8 gence para cezası

Denize giren 8 gence para cezasıZONGULDAK'ta, sokağa çıkma izninde serinlemek için denize giren 8 gence, 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

15.05.2020 17:48 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:55
Denize giren 8 gence para cezası
ZONGULDAK'ta, sokağa çıkma izninde serinlemek için denize giren 8 gence, 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.
Zonguldak'ta bugün sokağa çıkabilen 15- 20 yaş arası gençlerden bazıları sahile gitti. Merkeze bağlı Karakum sahilinde denize giren gençlere polis müdahale etti. Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında denize girmenin yasak olduğu dönemde kuralı ihlal eden 8 gence para cezası uygulandı. Yasak olduğunu bilmediklerini ifade eden gençler, "Sınav stresi yaşıyoruz. Stresi atmak için denize girdik. Denize girmenin yasak olduğunu bilmiyorduk" dedi. 8 gence, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi. ZONGULDAK Denize giren 8 gence para cezası

Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Güncel, Haber

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