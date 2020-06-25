ZONGULDAK Derede boğulan Ayberk toprağa verildi

Derede boğulan Ayberk toprağa verildiZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, serinlemek için girdiği derede boğularak yaşamını yitiren Ayberk Topçu (14) toprağa verildi.

25.06.2020 15:03 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:46
Derede boğulan Ayberk toprağa verildi
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, serinlemek için girdiği derede boğularak yaşamını yitiren Ayberk Topçu (14) toprağa verildi.
Dün, Ereğli Subaşı köyünde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için dereye giren Ayberk Topçu, bir anda gözden kayboldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dalgıçları arama çalışması başlattı. Yaklaşık 3,5 saat süren çalışma sonucu Ayberk'in cansız bedeni bulundu. Çalışmaları dere kenarından izleyen baba Gökhan Topçu, oğlunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçirerek suya atladı. Oğluna sarılarak gözyaşı döken Gökhan Topçu, güçlükle sakinleştirildi.
Ayberk Topçu'nun cenazesi bugün Subaşı merkez mezarlığına getirilerek helallik alındı. Cenaze namazına Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ayberk'in cenazesi mezarlıkta toprağa verildi. ZONGULDAK Derede boğulan Ayberk toprağa verildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Subaşı, Güncel, Haber

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