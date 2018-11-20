20 Kasım 2018, 16:25
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Zonguldak Devrek'te, Dere Kenarında Genç Kızın Cesedi Bulundu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde dere kenarında genç bir kızın cesedi bulundu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde dere kenarında genç bir kızın cesedi bulundu. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Devrek deresinde vatandaşlar tarafından su kenarında hareketsiz halde yatan kadını görenler polise ihbarda bulundu. Polis ve sağlık ekibi, Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla dere kenarına indi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde genç kızın öldüğünü belirledi. Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından sedyeye konularak halatla yukarı çekildi. Ceset daha sonra Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
20 Kasım 2018 Salı 16:25