Zonguldak Devrek'te, Dere Kenarında Genç Kızın Cesedi Bulundu

Zonguldak
'ın Devrek
ilçesinde dere kenarında genç bir kızın cesedi bulundu. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Devrek deresinde vatandaşlar tarafından su kenarında hareketsiz halde yatan kadını görenler polise ihbarda bulundu. Polis
ve sağlık ekibi, Devrek Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla dere kenarına indi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde genç kızın öldüğünü belirledi. Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından sedyeye konularak halatla yukarı çekildi. Ceset daha sonra Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.