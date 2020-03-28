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ZONGULDAK Devrek'te hurdacıların kavgası 1 ölü... Cinayet anı kamerada

Devrek'te hurdacıların kavgası: 1 ölüZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, hurdacı Volkan Y., sokakta tartıştığı, kendisi gibi hurda toplayan Ahmet Cantekin'i (50) tabancayla vurarak öldürdü.

28.03.2020 17:51 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:52

Devrek 'te hurdacıların kavgası: 1 ölü

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, hurdacı Volkan Y., sokakta tartıştığı, kendisi gibi hurda toplayan Ahmet Cantekin'i (50) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, gece yarısı Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Her ikisi de hurdacı olan Volkan Y. ile Ahmet Cantekin arasında henüz bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Volkan Y. yanında taşıdığı tabancayla Ahmet Cantekin'e ateş etti.

Ağır yaralanan Cantekin, ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Cantekin, kurtarılamadı. Volkay Y. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, Volkan Y.'nin sokakta karşılaştığı Ahmet Cantekin'i tabancayla ateş ederek öldürdüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ahmet Cantekin yolda karşılaştığı Volkan Y.'nin üzerine yürüdüğü, bu sırada çıkan kavgada Volkan Y.'nin tabancayla ateş ettiği ve Cantekin'in yere düştüğü görüldü.

ZONGULDAK Devrek’te hurdacıların kavgası 1 ölü... Cinayet anı kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Devrek, Güncel

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ZONGULDAK Devrek'te hurdacıların kavgası 1 ölü... Cinayet anı kamerada

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